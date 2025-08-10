Россия осудила действия Израиля в Газе

Постоянный представитель Д.А.Полянский на заседании СБ ООН подчеркнул на срочном заседании Совета Безопасности ООН, что установление Израилем всеобъемлющего контроля над сектором Газа является вопиющим пренебрежением нормами международного права и серьезно подрывает возможности достижения мирного соглашения.

По данным СМИ, в Израиле прошли массовые протесты против решения Нетаньяху по Газе. Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве и других израильских городах на фоне решения премьера Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа.