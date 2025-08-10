Россия нашла способ остудить «горячие головы» в НАТО

Россия сняла мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), чтобы остудить горячие головы в НАТО.

Об этом, как передает ТАСС, заявил первый заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков, отметивший, что такой способ Москва нашла в ответ на действия руководителей входящих в Североатлантический альянс государств.

«Какова альтернатива? Сглатывать? Смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейские поджигатели войны. Их немало, — сказал Рябков. — Мы должны и такими способами остужать слишком разгоряченные головы в некоторых столицах [стран] НАТО».

Дипломат добавил, что, по его мнению, в сложившейся ситуации Кремль не мог поступить иначе.

4 августа МИД России официально заявил об отказе Москвы от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. В министерстве указали на многочисленные действия США по нарушению моратория, включая решение администрации американского президента Дональда Трампа о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в феврале 2019 года.