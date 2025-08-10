В МИД РФ призвали понижать температуру международных отношений

Евроатлантика и другие регионы мира переживают «острейший кризис с безопасностью». Необходима политическая воля к тому, чтобы остудить градус международных отношений. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью Рябков сказал, сейчас наблюдается «острейший кризис с безопасностью в Евроатлантике», а также множество конфликтов в разных регионах мира.

При этом он не употреблял бы термин «разрядка», который «все-таки из прошлого и стал продуктом совсем других процессов».

«Сейчас нужна не разрядка, а нужна политическая воля к тому, чтобы температуру этих международных отношений перегретых начинать постепенно понижать», — сказал Рябков.

Он добавил, что сделать это непросто, на многие вопросы нет ответов. Но в диалоге с США появляются «ростки здравого смысла, которого так не хватало в последние месяцы и годы».