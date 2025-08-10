Путин раскрыл детали переговоров с Уиткоффом в беседе с Рахмоном

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном раскрыл детали переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

Телефонные переговоры состоялись в воскресенье, 10 августа. Ранее российский лидер обсудил вопросы международной повестки и грядущий саммит на Аляске с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин информировал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, отметив договоренность о предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске», — отметили в Кремле.

По данным пресс-службы, Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса.

Трамп высказался о переговорах Путина и Уиткоффа

Стороны затронули в беседе ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, в котором в текущем году председательствует Таджикистан, констатировали в Кремле.