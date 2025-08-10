Путин обсудил с Жапаровым итоги беседы с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал главе Киргизии Садыру Жапарову об итогах беседы со спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом и о предстоящей встрече с лидером США Дональдом Трампом на Аляске.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Садыр Жапаров приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса", - указано в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин и Жапаров в ходе телефонного разговора также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ОДКБ.