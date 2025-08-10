Путин обсудил с Жапаровым итоги беседы с Уиткоффом

ТАССиещё 5

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал главе Киргизии Садыру Жапарову об итогах беседы со спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом и о предстоящей встрече с лидером США Дональдом Трампом на Аляске.

Путин обсудил с Жапаровым итоги беседы с Уиткоффом
© РИА Новости
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Садыр Жапаров приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса", - указано в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин и Жапаров в ходе телефонного разговора также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ОДКБ.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ, где в текущем году Киргизская Республика является председателем", - указано в сообщении.