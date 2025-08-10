Отношения ЕС и Киева напоминают некрофилию с «ярой взаимностью сторон». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления из Брюсселя о поддержке Украины.

Захарова напомнила, что в совместном заявлении лидеров отдельных стран ЕС и Урсулы фон дер Ляйен звучат призывы к прекращению огня.

При этом Брюссель не намерен «прекращать поставки вооружений киевским террористам» и утверждает, что достичь мира на Украине якобы можно только при давлении на Россию и поддержке Киева.

«Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон», — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «евроимбецилы пытаются воспрепятствовать попыткам Вашингтона помочь в разрешении украинского конфликта».