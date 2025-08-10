В Крыму прокомментировали отказ Зеленского от компромиссов

Резкое заявление Владимира Зеленского, последовавшее после публикации президента США Дональда Трампа о территориальных уступках, обусловлено желанием сохранить власть, рассказал крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне украинский лидер сообщил в соцсетях, что народ республики не пойдет ни на какие компромиссы, не уступит ни пяди земли. Он добавил, что Киев и партнеры должны добиваться справедливого мира на честных условиях.

«Зеленский выдвигает неприемлемые предложения. Правда, в итоге это играет против него. Возникает и укрепляется мнение, что главной проблемой становится именно он, а проблемы надо решать. Разными способами», — разъяснил Джаралла.

Политолог отметил, что завершение конфликта для украинского лидера означает конец власти и уход из политики. В этом, добавил он, позиция Зеленского совпадает с позицией евроглобалистов.

В Крыму назвали самый важный вопрос для преемника Зеленского

Ранее сообщалось, что в ходе масштабных митингов, последовавших за законом против НАБУ, украинцы говорили о категорическом нежелании сражаться за интересы Елены Зеленской, первой леди Украины, за ее бесконечные походы по магазинам, сумочки, туфли, драгоценности и машины.