В Госдуме прокомментировали выбор места для встречи Путина и Трампа

Когда Аляску выбрали местом саммита президентов России и США, это стало сюрпризом для всего мира. Так считает депутат Госдумы Леонид Ивлев, которого цитирует РИА Новости.

Ивлев представляет в парламенте крымский регион и является генерал-майором запаса. Он прокомментировал предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Что касается выбора Аляски, кстати, исторически российской территории, как места встречи Владимира Путина и Дональда Трампа — это еще тот сюрприз, который, конечно, никто в мире не ждал», — сказал Ивлев.

Парламентарий считает, что сюрпризы для мировой общественности будут преподнесены и в ходе встречи и по итогам переговоров двух президентов.

Все остальное Ивлев назвал «информационными манипуляциями».

Ранее выбор Аляски для места российско-американской встречи в верхах прокомментировал аналитик вашингтонского Института имени Куинси.