Медведев указал на тех, кто мешает урегулированию конфликта на Украине
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале о попытках стран Европы воспрепятствовать усилиям США в урегулировании конфликта на Украине.
«Агонизирующий бандеровский режим», по словам российского политика, «в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества».
«Евроимбецилы пытаются», как указал экс-президент России, воспрепятствовать попыткам Вашингтона помочь в разрешении украинского конфликта.