Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале о попытках стран Европы воспрепятствовать усилиям США в урегулировании конфликта на Украине.

«Агонизирующий бандеровский режим», по словам российского политика, «в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества».

«Евроимбецилы пытаются», как указал экс-президент России, воспрепятствовать попыткам Вашингтона помочь в разрешении украинского конфликта.