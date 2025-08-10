Вашингтону следует отправить армейский спецназ не в Мексику, а в Киев — именно там сейчас находятся боевики наркокартелей, отметил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону готовить удары по наркокартелям в Латинской Америке с использованием армейских подразделений.

Медведев заметил, что бандеровский режим на фоне ситуации на фронтах не гнушается ничем, «в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества».

«Дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики, названия которых известны всему миру по репортажам и сериалам про наркопреступность: «Клан дель Гольфо», «Синалоа», «Халиско нуэва генерасьон» и другие. Набором головорезов занимается компания «Сегюркол Лтд» из Медельина», — разъяснил политик.

По его данным, наëмников учат всему, в том числе управлению БПЛА, что может очень пригодиться им в дальнейшем при доставке наркотиков в США, так как такой способ гораздо эффективнее самолëтов и подводных лодок.

Медведев жестко ответил на угрозы Трампа

Медведев подчеркнул, что на фоне этого у Трампа есть вариант получше, чем отправка солдат в Латинскую Америку.

«Надо отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаëмников без каких-либо рисков для жизни», — уточнил политик.

По его словам, «в здании на Банковой хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса», соответственно, и там также найдутся цели для спецназовцев.