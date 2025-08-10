Эксперт объяснил, почему для встречи Трампа и Путина была выбрана Аляска

Выбор Аляски в качестве места проведения предстоящего российско-американского саммита свидетельствует о серьезных намерениях сторон достичь договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал Марк Эпископос, аналитик вашингтонского Института имени Куинси.

«Выбор Аляски отражает явную уверенность президента Трампа в том, что предстоящий саммит проложит путь к всеобъемлющей рамочной сделке, направленной на то, чтобы завершить украинский конфликт», — заявил политолог.

По его словам, отказ от нейтральных площадок в пользу территории, имеющей особое историческое значение для двусторонних отношений, подчеркивает важность предстоящих переговоров.

Эксперт обратил внимание на символичность места встречи, напомнив, что продажа Аляски в 1867 году стала одной из крупнейших сделок в истории российско-американских отношений.

«Маловероятно, что он выбрал бы такую ошеломляющую и во многом символичную мизансцену, если бы не ожидал в полной мере выработки значительной договоренности», — отметил Эпископос.

