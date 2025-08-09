Посол РФ объяснил, почему встреча Путина и Трампа пройдет не в Италии

Посол РФ в Италии Алексей Парамонов заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет не в этой стране из-за русофобии правящих итальянских элит. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Как указал дипломат, Италия благодаря хорошей инфраструктуре, опыту проведения мероприятий высокого уровня и уважительному отношению ее жителей к России вполне могла бы быть местом проведения такого саммита.

Парамонов подчеркнул, что этому помешала русофобия правящего в Италии класса, политическая близорукость и ущербная внешнеполитическая линия, сформировавшиеся еще во времена правительства Марио Драги.

Посол напомнил, что с тех пор политика официального Рима заключается в конфронтации с РФ, осуществлении бессмысленной поддержки Украины и полном отказе от диалога.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске.

По его словам, на двустороннем саммите главы государств сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

Перед этим ряд СМИ сообщил о том, что встреча двух лидеров якобы может пройти в Риме.