Путин провел телефонный разговор с иностранным лидером

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что Путин проинформировал бразильского коллегу об итогах встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

«Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса», — добавили в Кремле.

Кроме того, лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление российско-бразильских отношений, а также взаимодействия в рамках БРИКС.