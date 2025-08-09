В МИД России осудили план Израиля о расширении военной операции в секторе Газа

Реализация плана Израиля о расширении военной операции в секторе Газа чревата усугублением драматической ситуации в палестинском анклаве, заявили в МИД России.

«Реализация подобных решений и планов, вызывающих осуждение и отторжение, чревата усугублением и без того донельзя драматической ситуации в палестинском анклаве, имеющей все признаки гуманитарной катастрофы», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что решение приведёт к негативным последствиям для всего Ближнего Востока.

В ведомстве также подчеркнули, что позиция Москвы заключается в необходимости незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, освобождения всех заложников и удерживаемых лиц, а также восстановления беспрепятственного гуманитарного доступа.

8 августа решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об оккупации сектора Газа получило одобрение военно-политического кабинета страны.

Сам Нетаньяху заявил об отсутствии у Израиля планов управлять сектором Газа. По его словам, Тель-Авив намерен передать контроль над анклавом арабским силам.