В России предрекли попытки Евросоюза усугубить конфликт на Украине

Европейский союз (ЕС) может попытаться усугубить конфликт на Украине. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию», — написал Карасин.

Сенатор предрек попытки ЕС обострить и углубить украинский конфликт.

Ранее политолог Андрей Кошкин рассказал, что Европе не понравилось решение президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Он допустил, что ЕС попытается сорвать украинское урегулирование.

9 августа Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа в американском штате Аляска. В Кремле подтвердили информацию о встрече и уточнили, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.