Ряд стран, которые заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, предпримут попытки сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, предположил в своем Telegram-канале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу Президента Путина и Президента Трампа", - написал он.

Напомним, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

