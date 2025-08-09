Глава РФПИ Дмитриев: Ряд стран может попытаться сорвать встречу Путина и Трампа
Ряд стран, которые заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, предпримут попытки сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, предположил в своем Telegram-канале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу Президента Путина и Президента Трампа", - написал он.
Напомним, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Скандал перед саммитом: Уиткофф неверно истолковал требования Путина
"Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - заявил он.