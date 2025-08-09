Скандал перед саммитом: Уиткофф неверно истолковал требования Путина

Переговоры об урегулировании на Украине, которые должны увенчаться встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 17 августа, строятся на колоссальном недопонимании, утверждает немецкий таблоид BILD. Издание со ссылкой на источники сообщает, что спецпосланник США Стив Уиткофф якобы неверно понял позицию Владимира Путина, что ставит под угрозу всю мирную инициативу.

По данным издания, Владимир Путин не изменил свои требования, которые заключаются в том, что Россия должна полностью контролировать все территории, которые вошли в ее состав. Речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Источники издания говорят, что Путин "предложил лишь частичное прекращение огня — отказ от ударов по энергетике и крупным тыловым городам, но не полную остановку боевых действий".

При этом Вашингтон, как утверждается в материале, предлагает "заморозить конфликт по текущей линии фронта в обмен на широкое снятие санкций и новые экономические соглашения".

Как утверждает BILD, Кремль на американское предложение "идти не захотел".

Появилась новая версия условий Путина по заключению мира на Украине

Но самая большая ошибка, по данным журналистов, это неверная интерпретация Уиткоффом слов Владимира Путина, которые он "принял за уступку".

"Так, требуемый Россией «мирный отход» украинцев из Херсона и Запорожья он понял как предложение «мирного отхода» россиян из этих самых регионов", — пишет BILD.

"Уиткофф не знает, о чём говорит", — приводит BILD слова высокопоставленного украинского правительственного чиновника. По информации издания, такую же оценку действиям американского посланника дают и в правительстве Германии.

Таким образом, если верить данным немецкого таблоида, оптимизм Дональда Трампа по поводу скорого мира может быть основан на неверном докладе его собственного представителя, что делает исход предстоящего саммита абсолютно непредсказуемым.