Аляску не случайно выбрали для проведения встречи лидеров РФ и США. Эта земля географически и исторически связана с Россией. Об этом рассказал политолог-американист Константин Блохин, пишет aif.ru.

Политолог отметил, что сейчас Аляска — американский штат, но географически она ближе к России, чем к США. Кроме того, есть и исторический нюанс.

«Аляска граничит с РФ и как бы оторвана от Америки. К тому же, не будем забывать, что во времена Российской Империи — это была часть нашего государства», — сказал Блохин.

По его словам, сейчас Россия и США являются соседями благодаря Аляске. Выбор данной площадки для переговоров выглядит логичным.

Политолог добавил, что ранее для саммита Путина и Трампа рассматривались Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция.

Владимир Путин станет первым российским лидером, который приедет на Аляску.