Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал свое появление в базе розыска СБУ ожидаемым и напомнил о давних претензиях украинских властей.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал свое появление в базе розыска Службы безопасности Украины, передает РИА «Новости».

По его словам, он не удивлен этим фактом и считает, что уже давно фигурирует в различных «расстрельных списках».

Вассерман отметил: «Насколько мне известно, Служба безопасности нацистов Украины возбудила против меня дело по обвинению в сепаратизме еще десятилетия назад, и, думаю, это было не первое такое дело. Так что ничего удивительного для меня в этом нет».

Согласно данным украинских органов власти, Вассерман был объявлен в розыск на Украине еще в 2022 году. Поводом для этого стало возбужденное против депутата уголовное дело по обвинению в сепаратизме.

В 2017 году президент России Владимир Путин предоставил Вассерману российское гражданство. Анатолий Вассерман родился в Одессе в 1952 году, получил образование инженера-теплофизика и долгое время работал программистом, а затем журналистом. Он широко известен как многократный победитель интеллектуальных телеигр.

