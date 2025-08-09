Раскрыты подробности ближайшей встречи Путина и Трампа

Стало известно где и когда произойдет встреча российского и американского президентов. Стороны уже согласовали некоторые детали переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В предыдущий раз лидеры двух стран лично виделись в 2019 году в Японии на саммите G20. В июле 2025 года Путин и Трамп вновь провели телефонные переговоры, во время которых в том числе обсудили Украину.

ВСТРЕЧА НА АЛЯСКЕ

Первая за последние несколько лет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Информацию о ней уже подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, место проведения переговоров является логичным, так как страны — близкие соседи. Он напомнил, что в этом регионе пересекаются экономические интересы государств, и на Аляске просматриваются перспективы реализации совместных проектов.

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», - отметил Ушаков.

При этом он добавил, что в России ожидают, что следующая встреча двух лидеров должна произойти на территории РФ. Ушаков также заметил, что ближайшие несколько дней Москва и Вашингтон посвятят проработке деталей грядущей встречи. При этом, по его мнению, это будет «непростой процесс».

8 августа Дональд Трамп в своих соцсетях анонсировал встречу с Владимиром Путиным на Аляске, которая должна пройти уже в конце следующей недели — 15 августа. Президент США отметил, что подробности о предстоящих переговорах будут опубликованы позже.

Кроме того, лидер США выразил убежденность в возможности подписания мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы. Комментируя этот вопрос, американский президент заявил о необходимости территориальных уступок с обеих сторон.

СОГЛАШЕНИЕ ПО УКАИНЕ

Дональд Трамп пообещал, что в соглашении по Украине будет определенная перестановка территорий.

«Некоторые [территории] вернутся, некоторые сменятся местами. Будет определенная перестановка территорий... Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому – прим. НСН) придется что-то подписать», - сказал американский лидер.

По словам Трампа, вопрос обмена территориями между Украиной и Россией «сложен», но принесет выгоду обеим сторонам.

Однако научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин считает, что вести переговоры по Украине без участия Европы и Киева бессмысленно, так как это не приводит к результатам, а Трамп не может претендовать на нейтралитет в этом вопросе.

«Европа — один из главных участников в этом конфликте, как и США. Без них даже нет смысла вести переговоры, как и без участия Украины. Оставить за бортом одну сторону невозможно, это не работает, это уже было. Подобные дискуссии всегда эмоциональны, поэтому нужны еще нейтральные участники. Трамп заявляет, что занимает нейтральную позицию, но его окружают люди, которые занимают далеко не нейтральную позицию», - сказал он в беседе с НСН.

До этого агентство «Bloomberg» сообщило, что США и Россия ведут работу над соглашением о прекращении конфликта на Украине, которое закрепит новые российские регионы за Москвой. По информации источника, этот документ готовят к предстоящей встрече Путина и Трампа.

При этом не уточняется, будет ли речь идти о юридическом признании. Между тем, в материале указано, что Вашингтон стремится заручиться поддержкой соглашения со стороны Киева и его европейских союзников.

ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ

Еще до договоренностей о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа президенты России и США провели несколько телефонных разговоров. Последний состоялся в начале июля 2025 года.

По данным газеты «The Wall Street Journal», во время звонков политики вели многочасовые дружеские беседы, в которых американский лидер внимательно слушал Путина. Отмечается, что Трамп говорил о возрождении российско-американских отношений, основанных на экономическом сотрудничестве, а российский лидер — о необходимости международного признания контроля РФ над Крымом и Донбассом, передают «Известия».

В материале также указано, что разговоры двух президентов иногда длились часами из-за длинных монологов Путина и необходимости перевода. При этом Трамп, обычно нетерпеливый и жаждущий вмешаться, внимательно слушал.

Ранее политолог Борис Межуев в интервью изданию «Газета.Ru» предположил, что частые международные контакты Владимира Путина после объявления о возможной встрече с Дональдом Трампом могут быть связаны с обсуждением введения на Украину войск нейтральных стран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».