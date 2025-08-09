Встреча президентов России и США может стать реальностью благодаря готовности Кремля к переговорам. Об этом сообщает китайское издание Sohu, анализируя неожиданную реакцию президента РФ Владимира Путина на угрозы вторичных санкций со стороны американского лидера Дональда Трампа.

© kremlin.ru

«Хотя стратегия Трампа может показаться жесткой, она не сработала так, как он планировал <…> Особенно в отношении основных торговых партнеров России – Китая и Индии. Столкнувшись с угрозами, обе страны не только не стали отступать, но, и напротив, выступили против Соединенных Штатов еще более решительно», – рассуждают журналисты в Китае, передает АБН24.

Изначально, Дональд Трамп рассчитывал на то, что угроза вторичных санкций заставит Китай и Индию отказаться от российской нефти, тем самым лишив Москву значительной части доходов. Однако, по мнению обозревателей Sohu, эффект оказался противоположным: Пекин выразил недовольство давлением со стороны Вашингтона и подтвердили свою готовность продолжать сотрудничество с Россией.

В США объяснили цель встречи Путина и Трампа

В то время, как, казалось бы, Москва могла праздновать относительную победу в противостоянии с американской санкционной политикой, последовал неожиданный шаг со стороны Владимира Путина. Издание Sohu сообщает, что российский лидер принял в Кремле спецпосланника Трампа и заявил о готовности к сотрудничеству с Соединенными Штатами. Аналитики издания отмечают, что подобный жест стал своего рода «подарком» американскому президенту, который неоднократно заявлял о своем желании провести личную встречу с российским коллегой.

Китайские обозреватели полагают, что Кремль выбрал подходящий момент для начала диалога. Они отмечают, что Россия имеет сильные позиции на международной арене, что станет важным преимуществом Москвы на переговорах. Кроме того, провалившийся ультиматум с угрозами вторичных санкций лишь укрепил позиции российского президента.

В заключение, Sohu подчеркивает, что предстоящие переговоры с Трампом не будут легкими для Путина, но текущая ситуация дает ему возможность вести диалог с позиции силы и отстаивать интересы России.

Ранее советник президента РФ, проинформировал СМИ о грядущих переговорах между российским лидером Владимиром Путиным и главой американской администрации Дональдом Трампом. Согласно его заявлению, встреча намечена на 15 августа и местом ее проведения выбрана Аляска.