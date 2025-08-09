Семь поездок Путина: сколько раз и зачем президент России ездил в США

Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Дональд Трамп проведут совместную встречу на Аляске. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского кризиса, а детали переговоров будут озвучены позднее. Путин в качестве главы государства семь раз летал в США. Из материала URA.RU узнаете — когда это было и каковы были мотивы Кремля.

Сентябрь 2000 — Нью-Йорк

Путин принял участие в Саммите тысячелетия ООН (United Nations Millennium Summit). На встрече присутствовали главы мировых правительств и министры иностранных дел, отмечает The New York Times.

Москва выступила на Генассамблее альянса с призывом к укреплению международной безопасности. Это стало первым крупным международным мероприятием после избрания Путина президентом. Тогда Белым домом руководил Билл Клинтон.

Ноябрь 2001 — Вашингтон, Кроуфорд, Нью-Йорк

Во второй раз президент России побывал в США для укрепления отношений между государствами после терактов 11 сентября 2001 года. Москва поддержала Вашингтон в войне с терроризмом.

Путин станет первым посетившим Аляску российским лидером

Путин с действующим руководителем страны Джорджем Бушем-младшим обсудил методы борьбы с новой угрозой и сокращение ядерных арсеналов. Программа визита была насыщенной. В числе самых заметных мероприятий — встреча с руководством конгресса США, присутствие на закрытом брифинге ЦРУ в Вашингтоне, посещение места трагедии, выступление в прямом эфире на национальной радиостанции и встреча с генсеком ООН Кофи Аннаном.

Сентябрь 2003 — Кэмп-Дэвид (Мэриленд)

Главной темой обсуждения в рамках новой встречи стала война в Ираке. Россия выступала против американского вторжения. Еще один ключевой момент дискуссии — иранская ядерная программа.

Путин и Буш провели переговоры в Кэмп-Дэвид (загородная резиденция президента США), что стало символ доверительных отношений. По данным пресс-службы Кремля, по Ираку в итоге остались разногласия, но стороны договорились о сотрудничестве в энергетике. Оба государства тогда отзывались друг о друге как о «стратегическом партнере».

Июнь 2004 — Sea Island (Джорджия)

Российский лидер принял участие в саммите «Большой восьмерки». В тот год РФ вошла в состав организации как полноправный член, напоминает пресс-служба Белого дома. Путин обсудил с зарубежными коллегами вопросы глобальной безопасности, экономики и меры урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Путин и Буш провели двустороннюю встречу — подтвердили партнерство, несмотря на растущие трения.

Сентябрь 2005 — Нью-Йорк

Президент России в рамках рабочего визита посетил 60-ю сессию Генассамблеи ООН. Тогда основной целью выступлений Путина стала критика однополярного мира и призыв к многополярности. Итоги встреч с мировыми лидерами в открытых источниках не раскрываются.

Июль 2007 — Кеннебанкпорт (Мэн)

Новая встреча прошла в неформальной обстановке. Переговоры велись в расслабленной атмосфере за рыбалкой и чаепитием, выяснили корреспонденты CBS. Лидеры двух держав разговаривали про системы ПРО и Косово. Путин предложил совместное использование радарных станций вместо американских аналогов в Европе, но идея не была принята.

Сентябрь 2015 — Нью-Йорк

Президент РФ принял участие в 70-й сессии ООН и встретился с действующим главой США Бараком Обамой на фоне украинского кризиса. Москва в это время активно обвиняла Запад в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Обсуждение Сирии и Украины не принесли результатов. Больше Путин не совершал визиты в Соединенные Штаты.