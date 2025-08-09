Трампа пригласили приехать в Россию после встречи с Путиным на Аляске

Следующая после Аляски встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в РФ, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова передает ТАСС.

Ушаков уточнил, что Трампу уже передали приглашение. Он добавил, что в ближайшие дни Москва и Вашингтон будут прорабатывать параметры встречи на Аляске.

Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске и назвал дату

До этого президент США заявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Он пообещал раскрыть детали позднее.