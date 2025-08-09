В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова передает РИА Новости.

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — отметил Ушаков.

До этого Трамп заявлял, что очень скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома рассказал во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске и назвал дату

Позже он заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

8 августа сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России счел «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.