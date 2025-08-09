Лукашенко поделился воспоминаниями о разговоре с Путиным перед началом СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находился вместе с российским лидером Владимиром Путиным в вертолете, когда поступило сообщение о начале столкновений на Донбассе незадолго до 24 февраля 2022 года. Об этом глава республики заявил в интервью корреспонденту Time Саймону Шустеру.

«Звонок в вертолет, Путин снимает трубку спецсвязи, и кто-то из россиян ему докладывает, что украинцы постреливают или начали стрелять, что делать, вот гражданское население и прочее. Он мне сразу говорит: слушай, вот так и так, у нас в Донбассе гражданское население», — рассказал Лукашенко.

В беседе с Путиным Лукашенко посоветовал немедленно эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий. Президент Белоруссии подчеркнул, что «это уже, считай, твои люди».

Как сообщало URA.RU ранее, по словам Лукашенко, грамотно организованные переговоры между Россией и Украиной способны полностью предотвратить конфликты между странами. Политик подчеркнул, что надеется избежать необходимости создания демилитаризованной зоны на границе двух государств.