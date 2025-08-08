Лукашенко заявил, что Путин рассказывал ему стратегию освобождения Курской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин рассказывал ему, как будет идти освобождение Курской области.

«Я точно знал, как будут действовать россияне, освобождая курскую землю. Меня Путин проинформировал», — сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time.

Также Лукашенко рассказал о диалоге с Путиным за несколько дней до начала спецоперации.

Ранее Лукашенко заявил, что не знал о начале специальной военной операции заранее.