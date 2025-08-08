Россия отвергла выбор одной страны для встречи Путина и Трампа

Россия выступила против проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, Рим в качестве площадки для встречи предложил Трамп во время разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Она сразу выразила готовность принять саммит, а через несколько часов госсекретарь США Марко Рубио официально предложил Рим в качестве места проведения заседания на встрече NSA, участниками которой стали Италия, Франция, Соединенные Штаты, Германия, Великобритания, Украина и Финляндия. Зеленский одобрил итальянскую столицу, отметили в Corriere della Sera.

«Однако Россия немедленно выступила против, поскольку "считает Италию страной, слишком явно выступающей на стороне Украины"», — говорится в тексте.

Еще одним препятствием для проведения встречи Трампа и Путина в Риме стал ордер в отношении президента РФ, выданный в марте 2023 года Международным уголовным судом.