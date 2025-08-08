Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что у него состоялся "очень хороший и обстоятельный" разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они подтвердили приверженность углублению российско-индийского сотрудничества. Также Моди с нетерпением ждет визита российского лидера в Индию.

"У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом Путиным", - написал он в Х.

"Мы рассмотрели прогресс в нашей двусторонней повестке дня и подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению российско-индийского особого и привилегированного стратегического партнерства", - отметил Моди.

Премьер Индии также сообщил, что Путин проинформировал его о последних событиях вокруг Украины.