Политик предрек снижение влияния России на Кавказе из-за США

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном при содействии американцев — это большая игра, в которой Россия пока проигрывает. Такое мнение выразил политик Олег Царев, его цитирует «Царьград».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение в ходе встречи в Белом доме. Особое внимание политик советует обратить на роль США в этом процессе, так как в рамках соглашения ожидается, что Штаты получат доступ к Зангезурскому коридору.

По мнению Царева, так американцы выйдут на Кавказ. Он назвал несколько последствий этой сделки.

«Через Зангезурский коридор и Каспий туркменский газ пойдет в Европу, минуя Россию. "Газпром" будут продолжать выдавливать из Европы. Китай получит альтернативный маршрут для своих товаров, помимо маршрута через Россию. Безопасность новых маршрутов будут гарантировать США и Турция. Вокруг Турции будет консолидироваться тюркский мир. Все в плюсе, кроме Армении и России. Точнее, у всех есть плюсы за счет Армении и России», — перечислил политик.

Он подчеркнул, что впоследствии влияние России на Кавказе резко уменьшится.

Ранее в Госдуме прокомментировали договор Армении и Азербайджана, отметив, что он будет означать выдавливание России с Кавказа.