"Месть Зеленского": в Госдуме объяснили атаку на Сочи
Вой сирен, экстренная эвакуация отдыхающих с пляжей, закрытие аэропорта — курортный город Сочи сегодня подвергся атаке беспилотников со стороны Украины. В Госдуме считают, что налет по мирному городу является актом мести со стороны Владимира Зеленского, которого не позвали на переговоры.
Напомним, что некоторое время назад в Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. Мэр Андрей Прошунин привел все службы в максимальную готовность и призвал жителей и туристов, находящихся у береговой линии, немедленно укрыться в безопасных помещениях. Аэропорт приостановил прием и отправку рейсов.
Депутат Госдумы, комментируя эти новости, отметил, что выбор цели не случаен.
«ВСУ не могут справиться с нашими войсками на поле боя, поэтому пытаются нанести удар по женщинам, детям и отдыхающим», — заявил он в интервью порталу NEWS.ru.
Парламентарий связал атаку со «злостью» Зеленского из-за его неучастия в диалоге России и США о мирном урегулировании.
Появились кадры из атакованного ВСУ Сочи
"Он злится, пытается отыграться на мирных людях, которые приехали отдыхать в Сочи", - сказал парламентарий.
В социальных сетях туристы делятся впечатлениями: «Слышали два мощных взрыва, гудят сирены, страшно». Власти призывают всех соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями.