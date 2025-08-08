Вероятность снятия санкций с России после встречи Путина и Трампа оценили

Снятие части санкций с России возможно после встречи президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и, как минимум, заморозки украинского конфликта, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Он объяснил это заинтересованностью Трампа в заработке на России.

«Трамп заинтересован в экономических связях. В том числе потому, что предполагает возможность гешефта. Он ведь бизнесмен. Его состояние за то время, что он президент, уже удвоилось», — заметил политолог.

По словам Калачева, Россия может предложить много проектов, в которых США было бы интересно поучаствовать. В том числе, содействуя возвращению Москвы на премиальные рынки, уточнил собеседник «Ленты.ру».

«Но для начала надо хотя бы заморозить конфликт на Украине. Снятие санкций вполне возможно, но не до, а после, — убежден Калачев. — Я действительно думаю, что Трамп хочет не только Нобелевскую премию мира, но и зарабатывать на России».

Ранее Трамп ответил на вопрос о введении новых санкций против России. Он пояснил, что сейчас ведутся очень серьезные переговоры об урегулировании украинского конфликта.