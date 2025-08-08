Путин созвонился с Си Цзиньпином

Центральное телевидение Китая передало информацию, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

© Kremlin.ru

Пока в сообщении подробности разговора не раскрываются, подчеркивается лишь, что разговор был проведен по инициативе российской стороны. Но стоит отметить, что до этого пресс-служба Кремля сообщала, что Владимир Путин созвонился с лидерами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В обоих случаях пресс-служба прямо указала, что обсуждались предложения американской стороны по украинскому урегулированию, переданные в ходе недавнего визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Эта серия звонков свидетельствует о том, что Владимир Путин информирует ключевых стратегических партнеров и союзников по ОДКБ и ШОС о текущем состоянии диалога с Вашингтоном. С высокой долей вероятности, разговор с Си Цзиньпином был посвящен той же теме, и российский лидер стремится согласовать позиции с Пекином в преддверии потенциальной встречи с президентом США Дональдом Трампом.