Встреча Путина и Трампа может пройти в Риме

Встреча президентов России Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Риме в следующий понедельник. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Fox News.

«Источники сообщают, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе в Риме в качестве потенциального места проведения мирных переговоров по Украине», — говорится в сообщении.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными.

Ранее в США заявили, что диктовать условия мира будет только Путин.