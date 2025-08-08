Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

Президент Владимир Путин заслушал на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ доклады главы МВД и директора ФСБ.

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА «Новости». Совещание состоялось 8 августа, на нем присутствовали ключевые члены Совбеза России.

Владимир Путин подчеркнул: «Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики. Применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности».

Как уточняет ТАСС, в числе докладчиков на встрече выступили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников. Детали обсуждаемых вопросов на заседании не раскрываются.

Предыдущее подобное оперативное совещание прошло 25 июля, тогда рассматривались вопросы национальной морской политики и подготовки к Единому дню голосования.