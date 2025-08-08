Политолог объяснил неожиданный сдвиг в переговорах по Украине

В ходе визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву удалось достичь серьезного сдвига в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Это подтверждает, что он прибыл не с пустыми руками, а с конкретными предложениями и целями, объяснил в беседе с Tsargrad.tv политолог Леонид Крутаков.

В результате визита удалось договориться о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа – это не может быть внезапным итогом трехчасовой беседы, подобные планы всегда намечаются заранее, подчеркнул эксперт.

«Встреча первых лиц подразумевает подгонку колоссально загруженных графиков. Вряд ли можно так быстро договориться, подтвердить и запланировать уже на следующую неделю - здесь надо быть немножко наивным человеком», — отметил он.

Работу глав государств обеспечивают огромные аппараты, которые работают с обеих сторон, поэтому можно с точностью утверждать, что Уиткофф ехал в Москву с предварительными договоренностями. При этом тот факт, что о встрече на высшем уровне уже объявлено, подтверждает сближение российско-американских позиций, считает Крутаков. По его словам, для Вашингтона речь идет о критически важном вопросе, так как он защищает не Украину, а собственные интересы. Они завязаны на том, чтобы прервать сотрудничество России, Китая и Индии в рамках БРИКС, именно поэтому Трамп заговорил о вторичных санкциях, убежден политолог.

«Это главный фронт для США. Там их стратегические интересы», — заключил он.

Напомним, Трамп заявил о «большом прогрессе» после переговоров его спецпосланника с Владимиром Путиным в Кремле. По данным NYT, Трамп планирует встретиться с Путиным лично уже на следующей неделе, а затем провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского.