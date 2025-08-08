В Крыму анонсировали веерное отключение мобильного интернета

Крымчанам и гостям полуострова временно ограничат доступ к мобильному интернету для минимизации угрозы атак беспилотников, сообщили в правительстве региона.

© Алексей Павлишак/ТАСС

В Крыму будут периодически отключать мобильный интернет на несколько часов или дней для предотвращения атак украинских дронов, сообщили в региональном руководстве, передает РИА «Новости».

Эти ограничения необходимы для повышения безопасности, и аналогичные меры уже затронули более 60 регионов России.

Жителям и туристам рекомендовали использовать для подключения к интернету городские, офисные либо домашние линии и Wi-Fi, кроме анонимных сетей. В правительстве подчеркнули, что голосовая связь и смс продолжат работать в обычном режиме.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что согласована схема доступа к мобильному интернету при отключении Сети. По его словам, при введении ограничений останется открытым доступ к службам такси, доставки и маркетплейсам, для этого потребуется пройти проверку капчей.

В Минцифры рассказали о доступе к мобильному интернету во время ограничений

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что отключения мобильного интернета необходимы для обеспечения безопасности.