За кулисами большой политики разворачивается настоящая битва за срыв грядущей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение в интервью агентству РИА "Новости" высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он уверен, что Киев и его западные союзники в панике и предпринимают отчаянные попытки не допустить прямых переговоров Москвы и Вашингтона.

По мнению эксперта, недавний информационный "вброс" о том, что встреча Путина с Трампом якобы возможна только после его разговора с Зеленским, был частью этой кампании саботажа.

"Сейчас как Киев, так и его западноевропейские союзники... предпринимают все усилия, чтобы либо сорвать эту встречу, либо выхолостить ее содержание", – заявил Васильев.

Запад и Киев не ожидали, что по итогам визита Стивена Уиткоффа в Москву будет объявлено о возможности встречи лидеров России и США. Они опасаются, что "главным итогом этой встречи может стать то, что украинский конфликт окончательно перейдет в режим двухсторонних российско-американских отношений. Россия и Америка будут договариваться, а Киев должен взять под козырек", – подчеркнул американист.

В то же время, по словам эксперта, сама встреча крайне необходима Трампу, чтобы укрепить имидж "главного миротворца" на планете и отвлечь внимание от внутренних скандалов в США вокруг так называемых файлов финансиста Джеффри Эпштейна.