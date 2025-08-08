Зарубежный лидер прилетел в Казань на золотом самолете

Король Малайзии Султан Ибрагим в рамках своего первого официального визита в Россию посетил Казань. Об этом заявила пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

«В столицу Татарстана прибыл Король Малайзии Султан Ибрагим... Верховный Правитель Малайзии совершает свой первый официальный визит в Россию, в рамках которого, помимо Москвы, принял решение посетить еще и Казань», — сообщила она.

При этом пресс-секретарь главы Татарстана подчеркнула, что в король Малайзии прилетел в Казань на золотом самолете. Также cообщается, что в аэропорту его встретил лично глава Татарстана Рустам Минниханов.

5 августа король Малайзии прибыл в Москву для встречи с президентом России. Визит монарха продлится с 5 по 10 августа.