Стало известно о частых разговорах Трампа и Путина по телефону

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поддерживают контакт и часто говорят по телефону. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Иногда их разговоры длятся часами из-за длинных монологов Путина и необходимости в переводе», — передает издание слова собеседника.

Источник отметил, что во время телефонных разговоров Трамп «обычно нетерпеливо и взволнованно ждет возможности вставить слово и внимательно слушает».

Ранее Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным, даже если тот не намеревается до этого провести предварительную встречу с украинским главой Владимиром Зеленским.