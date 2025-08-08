Калмыцкая шаманка Елена Батыр предположила, что встреча между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским вряд ли состоится в ближайшие 3–6 месяцев.

«Договоренность о прямых переговорах Путина и Зеленского будет, но их не случится в ближайшие три месяца, а может, и до Нового года. Но после 3–6 месяцев такое становится более вероятным», – заявила шаманка в интервью Life.ru.

Шаманка Елена Батыр выразила мнение, что если встреча между лидерами все же состоится, то диалог пройдет в уважительной и позитивной атмосфере, однако не все участники останутся удовлетворены результатами. По ее словам, каждый будет отстаивать свои позиции, и младшая сторона – Зеленский – вероятно, окажется в менее выгодном положении, его мнение может быть проигнорировано.

Что касается возможных трехсторонних переговоров с участием Путина, Зеленского и Дональда Трампа, шаманка считает, что такой формат вряд ли состоится, и в основном диалоги будут проходить в двустороннем формате.