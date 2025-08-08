Володин запустил опрос о введении безопасных SIM-карт для детей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о введении безопасных SIM-карт для детей.
"Обсуждается тема введения безопасных SIM-карт для детей. Планируется, что они будут иметь ряд ограничений, которые уберегут ребенка от нежелательного контента, действий мошенников и пр. Как вы к этому относитесь? Поддерживаете введение детских SIM-карт?" - написал спикер.
Среди предложенных вариантов ответа: "Да", "Нет" и "Все равно".
В настоящее время проголосовали более 5 тыс. человек, 85% респондентов поддерживают введение детских SIM-карт.