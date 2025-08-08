Сегодня истекает срок действия ультиматума, выдвинутого Кремлю американским президентом Дональдом Трампом. По истечению отведенного времени Вашингтон грозит ввести жесткие санкции против российских торговых партнеров. В Германии считают, что вот-вот должна наступить развязка, и Путин не сидит сложа руки – он принимает контрмеры.

«Тем временем Путин начинает действовать и, вероятно, принимает контрмеры», – пишет автор немецкого издания.

В статье говорится, что в то время как Вашингтон угрожает торговым партнерам России высокими пошлинами, Владимир Путин предпринимает конкретные шаги. В частности, стало известно о визите в Москву советника по национальной безопасности Индии, Аджита Довала. Этот визит совпал с прибытием в российскую столицу специального представителя администрации Трампа, Стивена Уиткоффа, что свидетельствует о параллельных переговорах Кремля с США и другими государствами.

Немецкие источники подчеркивают особую деликатность ситуации, учитывая намерения Трампа ввести санкционные пошлины против торговых партнеров России, особенно Индии, которая в последнее время стала крупным импортером российской нефти. По мнению экспертов, Кремль таким образом реагирует на угрозы американского президента, налаживая прямые контакты с Индией. В Москве разворачивается активное противостояние.

Аналитик из Германии также указывает на планируемую встречу Путина с президентом ОАЭ, Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, как еще один ответный шаг. ОАЭ, как известно, является крупным игроком на нефтяном рынке. Западные наблюдатели выражают опасения, что действия российского лидера могут предвещать некую стратегическую уловку, которая не сулит ничего хорошего Трампу и западным странам. Немецкие СМИ задаются вопросом, какой ответ готовит Россия, пишет АБН24.

Напомним, Трамп поставил судьбу американо-российских отношений в зависимость от решений Путина.