В Госдуме предложили увеличить маткапитал

В России могут увеличить маткапитал на первого ребенка до одного миллиона рублей, на второго и третьего — до 1,3 миллиона рублей. Законопроект направил в правительство председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

Изменения затронут закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В случае вступления в силу, право на увеличенный материнский капитал на первого ребенка получат те, у кого оно возникло до 31 января 2026 года. По аналогии на один миллион рублей могут рассчитывать люди, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 февраля 2026 года.

Также размер маткапитала на второго ребенка, если первый родился до 1 февраля 2026 года, увеличится до 1,3 миллиона рублей. Эту же сумму хотят выплачивать за рождение второго и третьего ребенка, если раньше право на получение этой меры поддержки не возникало.

По словам депутата, программу маткапитала продлили до 2030 года, поскольку она хорошо себя зарекомендовала. В настоящий момент выплата на первого ребенка равна 690 266 рублей, на второго — еще 221 895 рублей (или 912 162 рублей сразу за двоих детей).

