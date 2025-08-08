В Госдуме высказались о возможной встрече Путина и Трампа

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не будет ультимативности и санкций. Об этом он сказал в прямом эфире проекта «Центральный канал» в VK Видео, передает РИА Новости.

По его словам, необходимо, чтобы лидеры стран услышали друг друга.

«Столько санкций никогда ни у кого не было и не будет. Нужно, чтобы санкции принимались только ООН и в исключительных случаях», — отметил он.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Помощник российского лидера Юрий Ушаков указал, что проведение встречи уже согласовано, а место выбрано, но будет раскрыто позже. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов допустил, что местом встречи президентов России и США может стать Ватикан.