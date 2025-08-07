CNN представил пять сценариев завершения конфликта на Украине

Телеканал отмечает, что из них только один — позитивный для Киева.

Первый сценарий предполагает прекращение огня, что маловероятно, утверждают журналисты. Они уверены, что Владимир Путин не остановится, пока наступает. До октября Россия может захватить Покровск, Константиновку и Купянск.

Суть второго сценария — переговоры с пролонгацией. Это даст возможность захватить названные города. Россия возьмёт паузу на подготовку для нового наступления в 2026 году или дипломатического закрепления достигнутых успехов. Возможна попытка привести пророссийского кандидата к власти в Украине.

Третий сценарий предполагает, что Украина «каким-то образом проживает предстоящие два года». ЕС продолжит поддерживать Киев, армия России добьётся лишь минимальных результатов, и это подтолкнёт Путина к переговорам, сообщает CNN.

Четвёртый сценарий телеканал называет «катастрофой для Украины и НАТО».

«США прекращают помощь, ЕС не справляется с поддержкой Киева, Россия выходит на оперативный простор в Днепропетровской и Запорожской областях и устраивает разгром ВСУ. Зеленский пытается усилить мобилизацию, но это оборачивается внутриполитической катастрофой», — сообщает телеканал.

Пятый сценарий назван «катастрофой для Путина». «Война истощает ресурсы России, санкции работают, поддержка Китая ослабевает, элиты недовольны, и всё это может привести к тому, что Москва уйдёт из Украины сама, как ранее из Афганистана», — утверждают журналисты.