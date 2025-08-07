Рамапоса в разговоре с Путиным поддержал мирные инициативы по Украине

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил полную поддержку со стороны Южно-Африканской Республики мирным инициативам, которые будут способствовать урегулированию кризиса на Украине. Об этом говорится в сообщении администрации президента ЮАР, опубликованном по итогам телефонного разговора между лидерами двух стран.

"7 августа днем Рамапоса провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, - указано в нем. - Беседа касалась мирного процесса по Украине и вопросов, представляющих двусторонний интерес. Президент Путин выразил признательность и высокую оценку участию ЮАР в продвижении мирного процесса между Россией и Украиной.

Президент Рамапоса выразил полную поддержку ЮАР мирным инициативам, которые положат конец боевым действиям и будут способствовать установлению прочного мира между Россией и Украиной".

Подчеркнуто, что лидеры договорились продолжить обсуждение развития стратегических отношений между двумя странами.