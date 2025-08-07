Лавров и Фидан обсудили происходящее вокруг Украины

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины ситуацию. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство РФ в своем телеграм-канале.

По данным МИД, телефонный разговор состоялся 7 августа по инициативе турецкой стороны.

Также отмечается, что министры иностранных дел условились поддерживать регулярные контакты.

Напомним, 23 июля состоялся третий раунд прямых переговоров России и Украины. Эта встреча делегаций, как и две предыдущие, проходили в Турции.

4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, несмотря на регулярные попытки срыва переговорного процесса, диалог между странами должен сохранять свою интенсивность.