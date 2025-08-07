Стало известно, почему встреча Путина и Трампа может пройти в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты являются одной из наиболее подходящих площадок для встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заявил в беседе с журналистами газеты «Аргументы и факты» востоковед Кирилл Семенов.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил возможность встречи лидеров РФ и США. По его словам, следующая неделя обозначена как ориентир для ее проведения.

«Объединенные Арабские Эмираты всегда были как бы равноудалены от России и Соединенных Штатов, при этом страна является партнером и США, и РФ. Плюс самое главное: ОАЭ сыграли большую роль в гуманитарных аспектах, я имею в виду обмен пленными и тому подобное», — разъяснил политолог.

По его оценке, ОАЭ являются «важным центром влияния», способным принимать делегации высокого уровня по важным международным вопросам.

Таким образом, констатировал Семенов, эта площадка комфортна для России.