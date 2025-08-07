В ГД предложили обучать госслужащих основам кибербезопасности

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением обязать государственных и муниципальных служащих проходить обучение по основам кибербезопасности. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутатов, в 2024 году свыше половины кибератак были направлены против государственных органов и инфраструктур критического значения. Анализ инцидентов подтверждает, что ключевой уязвимостью в системе защиты организации остается человеческий фактор, отметили парламентарии.

"В связи с этим партия "Новые люди" предлагает ввести обязательное и регулярное (один раз в два года) обучение основам кибербезопасности для всех государственных и муниципальных служащих с последующей итоговой аттестацией", - указано в тексте письма.

Депутаты считают, что это позволит системно повысить уровень цифровой грамотности сотрудников и сформировать надежную защиту государственных информационных ресурсов.