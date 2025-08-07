В России поделились ожиданиями от скорой встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа поможет более четко донести до США позицию России по Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Безусловно, тот саммит между руководством России и США, который планируется на следующей неделе, может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа», — отметил Дмитриев.

Спецпредставитель выразил надежду, что после переговоров Путина и Трампа диалог России и США «продолжится еще более активно, в том числе в экономическом направлении».

Главным в подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет обеспечение безопасности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что удобнее всего было бы провести встречу на территории России.

«В первую очередь, речь будет идти о безопасности. Потому что если встреча Путина спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом проходила у нас, то здесь подготовка была относительно несложной — в Москве уже все готово к встрече с любым лицом. Но переговоры двух первых лиц государств — это уже другой уровень, все должно планироваться намного тщательнее», — объяснил депутат.

Он добавил, что на данный момент не обладает информацией о том, где именно будет проходить встреча. Чепа объяснил, что, если речь будет идти о переговорах на территории третьей страны, то спланировать необходимо будет все, вплоть до пролета президентов.

«Безопасность — прежде всего, но, конечно, отрабатываться будет множество нюансов. Это ведь не просто встреча где-то на площадках, тут все серьезно. И результатов будет ждать весь мир. Кто-то с напряжением и опаской, а кто-то с ожиданием лучшего», — заключил политик.

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа создаст условия для трехсторонней встречи с Украиной. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению аналитика, саммит двух лидеров несомненно должен состояться, так как уже давно понятно, что для продвижения вопросов урегулирования на Украине нужна встреча двух лидеров.

"И вот уже сам лидер США предлагает эту встречу. Более того, видят и перспективу некого завершения - сразу же трехстороннюю встречу без представителей Запада, и на это согласились [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [канцлер Германии Фридрих] Мерц. Это обсуждал Трамп с ними. Надо понимать, что [Владимир] Зеленский поедет как статист на эту трехстороннюю встречу. Но перед этим очень много должно выясниться на двусторонней встрече", - сказал Кошкин.

"Мы говорили, что не против встречи с Зеленским, но чтобы поставить жирную точку. Если будут все основания после двусторонней встречи выходить на трехстороннюю, то, вне всякого сомнения, возможно поставить жирную точку. Трамп сам идет на диалог, он готов встретиться. Это очень важно", - добавил он.

Собеседник агентства с оптимизмом оценил перспективы готовящейся встречи, отметив, что лидеры будут договариваться об урегулировании конфликта. Кроме того, предстоящая встреча говорит о том, что США перешли от повсеместного давления на Россию к диалогу с ней.

"Для мира этот шаг будет серьезным стабилизирующим условием", - указал эксперт.

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может подразумевать согласование конкретных предложений по урегулированию вокруг Украины. Будущий саммит РФ и США может приблизить окончание украинского конфликта, такое мнение выразил в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Я думаю, что встреча была назначена потому, что было о чем поговорить лидерам. А поговорить, самое главное, уже о конкретных предложениях, которые можно согласовать. Поэтому я думаю, что определенное согласование [по Украине] на этой встрече будет. Знаете, [иначе] не было бы смысла ее назначать. Поэтому я думаю, что какое-то определенное согласование будет, какое содержание - это не раскрывают, но коль скоро все-таки решили встретиться, значит, есть конкретный предмет для встречи", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли предстоящая встреча лидеров РФ и США приблизить окончание украинского конфликта, Жарихин сказал:

"Безусловно. Но при этом - я вынужден ответить словами Трампа - путь еще долгий. Он примерно так сказал".

Кроме того, эксперт выразил мнение о том, что у президента Соединенных Штатов есть "определенное влияние на европейские страны и, тем более, на команду [Владимира] Зеленского".

"И он не стал бы договариваться о скорой встрече, если бы с той стороны [со стороны Европы и Киева] поступили резкие и категорические слова "нет" по поводу [возможных] договоренностей, о которых он, видимо, проинформировал и европейцев, и команду Зеленского", - добавил аналитик.

Президент США Дональд Трамп на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным может проявить большую гибкость и обсудить возможное смягчение американских санкций против России. Такое мнение высказал ТАСС политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, после встречи Путина и Трампа в Хельсинки в 2018 году, "несмотря на теплую и дружескую атмосферу саммита, нормализации двусторонних отношений не произошло". Тогда американский лидер столкнулся с давлением со стороны оппонентов из-за необоснованных обвинений во "вмешательстве России в выборы", позднее эти утверждения были опровергнуты даже американскими правоохранительными органами.

"Сейчас ситуация иная, есть шанс, что Трамп проявит большую гибкость на переговорах с Россией", - считает американист.

По его оценке, "возможны новые договоренности в плане нормализации работы дипломатических служб, возобновления прямого авиасообщения между странами".

"Сейчас в рамках российско-американского трека обсуждается большой спектр вопросов, к чему-то теоретически мы можем прийти", - добавил Дудаков.

"Помимо украинского кризиса, на повестке, вероятно, окажутся вопросы санкций и перспектив экономического сотрудничества с США. Администрация Трампа может предложить частичное смягчение санкций, одновременно оставляя возможность их ужесточения в случае отсутствия прогресса", - добавил американист.

По словам политолога, для Трампа значим сам факт проведения саммита. Достигнутые договоренности он сможет представить своим сторонникам как успешный результат в разрешении очередного международного конфликта.

"Для России важно донести на высшем уровне свою позицию: ключевым приоритетом является устранение первопричин конфликта. Только после этого можно будет говорить о реальной деэскалации и урегулировании украинского кризиса. Запланированную встречу в любом случае можно назвать очень позитивным событием", - заключил собеседник агентства.

